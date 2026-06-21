Коморовский назвал «медальной войной» конфликт Польши и Украины

Обострение между Польшей и Украиной из-за лишения Владимира Зеленского ордена Белого орла дошло до уровня настоящей войны. Об этом в беседе с Polsat News заявил бывший президент Польши Бронислав Коморовский

Политик констатировал, что действия действующего лидера страны Кароля Навроцкого и главы киевского режима были направлены на подрыв двустороннего диалога и искусственное обострение болезненных исторических вопросов, которые долгое время оставались в тени.

«Они несут ответственность за то, что происходит сегодня. Ясно, что разразилась, так сказать, медальная война», — заключил он.

По его словам, ничего, кроме вреда для связей двух стран, эта ссора не принесёт.

Напомним, Навроцкий 20 июня лишил Зеленского ордена Белого орла — высшей награды республики. Помимо присвоения центру спецопераций «Север» имени «героев УПА»*, причиной назвали участие украинского президента в перезахоронении останков одного из руководителей ОУН-УПА* Андрея Мельника. Сам орден Зеленскому вручал в 2023 году прежний глава государства Анджей Дуда

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