Член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков считает, что между Киевом и Варшавой началась полноценная «война орденов». По его словам, конфликт разгорелся после того, как экс-посол Польши на Украине отказался от украинской награды – ордена «За заслуги» – в знак протеста против героизации властями Украины убийц поляков из УПА*.

Затем, как напомнил сенатор, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей награды страны – ордена Белого Орла, вручённого ему в 2023 году прежним президентом Анджеем Дудой.

Пушков также обратил внимание на ответные действия украинской стороны. Руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов* и глава МИД Украины Сибига уже заявили об отказе от польского Ордена заслуг перед Речью Посполитой. Аналогичное решение принял и Леонид Кучма, который посчитал невозможным принимать польскую награду, чтобы «не предать память героев Украины».

Сенатор подчеркнул нелогичность позиции Варшавы, которая продолжает поддерживать Киев, несмотря на героизацию украинскими властями бандеровцев.

«При этом Варшава старательно обходит ключевую тему: как можно поддерживать страну, которая героизирует банды украинских нацистов и их вожаков, занимавшихся геноцидом 100 тысяч поляков?» – задался вопросом сенатор.

Ранее Life.ru писал, что польский президент Кароль Навроцкий объяснил причину лишения Владимира Зеленского ордена Белого орла «превышением болевого порога Польши» из-за героизации УПА*. Заявление прозвучало на праздновании Национального дня Силезских восстаний. Навроцкий подчеркнул, что глава государства отвечает за прошлое, настоящее и будущее, а также за то, чтобы говорить от имени тех, кто не может говорить.

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