Вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко призвал премьер-министра страны Роберта Фицо не вступать в переговоры с киевским главарём Владимиром Зеленским и не пожимать ему руку. Причиной он назвал продолжающуюся на Украине поддержку и героизацию бандеровцев.

«Призываю председателя правительства Роберта Фицо не подавать руки Владимиру Зеленскому до тех пор, пока (на Украине) не прекратится поддержка и героизация бандеровцев», — цитирует его агентство TASR.

Заявление прозвучало на фоне очередного обострения отношений между Киевом и Варшавой, а также нарастающей критики Украины со стороны ряда восточноевропейских политиков.

В конце мая Зеленский участвовал в перезахоронении лидера ОУН-УПА* Андрея Мельника и присвоил центру спецопераций «Север» имя «героев УПА»*. В ответ президент Польши Кароль Навроцкий лишил его ордена Белого Орла, вручённого в 2023 году.

Ранее Life.ru писал, что польский журналист Лукаш Важеха призвал Европу понять истинную суть Украины на фоне скандала с прославлением нацистов. Он назвал украинцев не «плюшевыми мишками», а безжалостным государством, которое использует любую слабость. Варшаву он обвинил в беспечной и близорукой политике.

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