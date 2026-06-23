Юнашев раздобыл «оригинал» видео и узнал, кого Лавров послал «к херам собачьим»

Пока одни СМИ гадают, кому именно глава МИД России Сергей Лавров адресовал своё знаменитое «к херам собачьим», журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев раздобыл, пожалуй, самый точный «оригинал» этой фразы.

Журналист Юнашев «узнал», кому Лавров адресовал своё знаменитое «к херам собачьим». Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Инцидент произошёл на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии МИД РФ. Во время паузы Лавров отвлёкся на короткий разговор со своим замом Михаилом Галузиным. Фразу заместителя разобрать невозможно, а вот ответ министра был предельно ясен: «Догадались. Уже неплохо… Нет, к херам собачьим, всё уже».

Как выяснилось, в ролике, который разлетелся по соцсетям, в шутку указывается, что министр адресовал ругательство лидерам ЕС, которые не захотели печатать его статью.

Напомним, издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова «Украина, Европа и глобальная безопасность», и текст в итоге был опубликован на сайте МИД РФ. Причины отказа редакции и комментарии издания пока неизвестны.