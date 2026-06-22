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22 июня, 16:17

«Смелости не хватает»: Депутат ЕП объяснил, почему западные СМИ не напечатали Лаврова

Евродепутат Картайзер: Отказ печатать статью Лаврова показал страх Запада

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Решение не печатать статью министра иностранных дел России Сергея Лаврова говорит о том, что западные элиты боятся открытого спора с Москвой и опасаются показать собственную слабость. Об этом сообщил депутат Европарламента Фернан Картайзер в беседе с РИА «Новости».

«Вместо столкновения идей выбирается их подавление. Вместо смелости вступить в дискуссию с оппонентом применяется цензура», — сказал он.

По словам парламентария, такой подход идёт вразрез с традициями свободного обсуждения, которыми Запад долго гордился. Он напомнил, что в годы холодной войны статью советского министра в западной прессе напечатали бы без вопросов. Её, по его словам, активно бы критиковали и оспаривали, но всё же опубликовали.

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Напомним, ранее в МИД России сообщили, что Politico Europe в самый последний момент отказалось публиковать статью Лаврова «Украина, Европа и глобальная безопасность». Изначально материал готовили именно для этого европейского издания, но по неизвестным причинам он там так и не вышел, а полный текст в итоге разместили на официальном сайте российского ведомства.

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Вероника Бакумченко
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