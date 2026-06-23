Лавров: Россия не отказывалась и не отказывается от диалога с Киевом

Россия по-прежнему открыта для переговоров с Украиной. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров во время посольского круглого стола, посвящённого ситуации вокруг украинского кризиса.

По словам министра, подход Москвы к этому вопросу остаётся неизменным. Он подчеркнул, что российская сторона готова к контактам с Киевом и сейчас, как была готова и ранее.

В ходе выступления Лавров напомнил о переговорах, проходивших в Стамбуле весной 2022 года. Тогда, отметил дипломат, украинская делегация представила свои предложения по условиям прекращения конфликта.

«Мы готовы разговаривать с Киевом, как мы и были готовы всегда. Мы были готовы разговаривать в Стамбуле в 2022 году, когда украинцы привезли свои предложения о том, на каких условиях прекратить этот конфликт с обеспечением законных интересов Донбасса», — сказал министр.

Ранее постпред Украины при ООН Андрей Мельник заявил о готовности Киева к прямым переговорам с Россией для достижения долгосрочного и справедливого мира, допуская прекращение огня по линии соприкосновения. Однако он отметил, что «протянутая рука Украины повисла в воздухе», а терпение Киева «не безгранично», и выразил недовольство позицией Совбеза ООН.