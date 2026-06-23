Украина готова к прямым переговорам с Россией по вопросу достижения долгосрочного и справедливого мира. Об этом заявил постоянный представитель страны при ООН Андрей Мельник.

По его словам, Киев допускает вариант прекращения огня по линии боевого соприкосновения и рассматривает такой шаг как серьёзный компромисс.

При этом Мельник заявил, что «протянутая рука Украины повисла в воздухе», а терпение Киева «не безгранично».

Он также выразил недовольство действиями Совета Безопасности ООН, который, по его мнению, занимает выжидательную позицию и не способствует продвижению мирного процесса.

По словам постпреда, дальнейшее отсутствие прогресса может повлиять на подход украинской стороны к переговорам и поиску путей урегулирования.

Каких-либо дополнительных деталей о возможном формате прямого диалога или условиях его проведения Мельник не привёл.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков объявил о завершении эпохи «духа Анкориджа», заявив, что Россия ждёт не исполнения старых договорённостей, а Победы и реализации собственных целей. Причиной стал саммит G7, который Москва расценила как поддержку продолжения конфликта и ударов по гражданским объектам.