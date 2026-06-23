Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что европейские государства во время саммита «Группы семи» стремились нивелировать достигнутые ранее договорённости в Анкоридже.

Выступая на «Примаковских чтениях» он отметил, что после прихода Дональда Трампа к власти в США именно европейские страны взяли на себя ведущую роль в продвижении курса на стратегическое поражение России.

По словам Ушакова, участники G7 из Европы добивались сохранения единой позиции Запада по украинскому конфликту.

«На какое-то время европейцам пришлось — причем весьма охотно — взять на себя инициативу в «походе» за стратегическим поражением России», — сказал он.

Помощник президента также заявил, что на саммите представители европейских государств выступали за продолжение поддержки Киева.

По его оценке, целью таких действий было добиться того, чтобы результаты встречи в Анкоридже утратили своё значение в международной повестке.

«Они — европейцы — делали все, чтобы Запад вновь консолидированно выступил за продолжение войны до последнего украинца, чтобы «Анкоридж» был забыт и перебит привкусом «Эвиана», — отметил Ушаков.

Каких-либо дополнительных подробностей относительно содержания договорённостей, достигнутых в Анкоридже, в ходе выступления приведено не было.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о завершении эпохи «духа Анкориджа», поскольку Россия выполнила свою часть обязательств, а США не ответили тем же, и теперь Москва ждёт не исполнения прежних договорённостей, а реализации собственных целей. Причиной пересмотра позиции стали итоги саммита G7, которые Москва расценила как поддержку продолжения конфликта и ударов по гражданским объектам.