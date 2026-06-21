РФ ждёт победы, а не выполнения договорённостей в Анкоридже, заявили в Кремле

Россия не возлагает надежд на выполнение договорённостей, достигнутых в Анкоридже. Вместо этого, фокус делается на достижении победы и реализации собственных задач. Об этом журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Он также подтвердил, что российская позиция остается неизменной и соответствует ранее озвученным принципам.

«Мы не ждём выполнения этих пониманий или договорённостей, мы ждём победы. Мы ждем реализации наших собственных целей», — сказал представитель Кремля.

По словам помощника президента, Москва последовательно придерживается своей основополагающей позиции по данному конфликту, и все её заявления и ранее данные обязательства, включая те, что были озвучены на переговорах в Анкоридже, базируются на этом принципе. Ушаков подчеркнул, что в настоящее время только одна сторона соблюдает достигнутые договорённости, в то время как другая, по его словам, «не смогла в полной мере выполнить свою часть обязательств».

Ранее сообщалось, что понятие «дух Анкориджа» в Москве связывают с атмосферой доверия, которая, по оценке российских дипломатов, сформировалась между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Именно этот политический климат позволил в ходе саммита на Аляске согласовать на высшем уровне базовые подходы к возможному урегулированию украинского кризиса.

Напомним, 15 августа 2025 года на военной базе в Анкоридже (Аляска) прошла первая очная встреча президентов США и России после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Переговоры, в которых также участвовали главы внешнеполитических ведомств, продлились около трёх часов и были посвящены урегулированию конфликта на Украине.