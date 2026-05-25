25 мая, 20:00

Лавров указал Рубио на сорванные ЕС и Киевом договорённости Анкориджа

Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Марко Рубио. В ходе беседы он обратил внимание американского коллеги на соглашения, достигнутые на высшем уровне в Анкоридже в августе 2025 года по предложению Вашингтона.

Российский министр выразил сожаление в связи с тем, что «нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима» подрывают эти договорённости. В МИД РФ подчеркнули, что соглашения открывали путь к устойчивому долгосрочному урегулированию на основе баланса интересов.

Рубио: Трёхсторонние переговоры США, России и Украины приостановлены
Также Сергей Лавров по поручению президента Владимира Путина проинформировал Рубио о начале системных ударов Вооружённых сил России по объектам в Киеве. Москва официально довела до Вашингтона, что в ответ на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории российские военные приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений.

Юния Ларсон
