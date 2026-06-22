Помощник президента России Юрий Ушаков в интервью объявил о завершении эпохи «духа Анкориджа» — достигнутых ранее договорённостей между Москвой и Вашингтоном. По его словам, Россия выполнила свою часть обязательств, но США не смогли ответить тем же, считает «Царьград».

«Мы не ждём выполнения этих пониманий или договорённостей, мы ждём Победы. Мы ждём реализации наших собственных целей», — заявил Ушаков.

Представитель Кремля дал понять, что Россия пока привержена обещаниям, данным на Аляске (вывод ВСУ из Донбасса в обмен на перемирие в Херсонской и Запорожской областях), но ситуация может измениться. Причиной пересмотра позиции стали итоги саммита G7 во французском Эвиане, где США фактически поддержали Европу в намерении продолжить конфликт ещё как минимум год. Москва расценила это как зелёный свет для Киева на использование террористических методов, включая удары по гражданским объектам в России, с целью дестабилизации.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее предупреждал, что США могут вновь изменить подход, как это уже было после Анкориджа, выбивая уступки без встречных шагов. А Ушаков заявил, что Запад ошибочно рассчитывает на поражение России, несмотря на то, что на фронте российские войска продвигаются. По его словам, западные игры неконструктивны, и объективно оценивать ситуацию следует по линии фронта, а не по заявлениям. Кремль предупреждал, что поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт.