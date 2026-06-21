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21 июня, 18:37

Слова Медведева и Ушакова об Украине вызвали панику на Западе

Мема: Слова Медведева и Ушакова говорят о смене позиции России по Украине

Обложка © Вячеслав Прокофьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Обложка © Вячеслав Прокофьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Заявления зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и помощника президента России Юрия Ушакова по Украине указывают на заметное ужесточение позиции Москвы. Такое мнение высказал финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Он заявил в социальной сети X, что в последнее время риторика российских представителей «резко изменилась» и это, по его оценке, может свидетельствовать о дальнейшем росте напряжённости и новых ответных мерах в рамках конфликта. По его словам, подобная динамика отличается от прогнозов, которые ранее озвучивались в европейских институтах.

Мема также считает, что эскалации можно было бы избежать при ином подходе европейских стран на саммите G7, если бы приоритет был сделан в пользу дипломатии.

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Николь Вербер
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