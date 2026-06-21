Заявления зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и помощника президента России Юрия Ушакова по Украине указывают на заметное ужесточение позиции Москвы. Такое мнение высказал финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Он заявил в социальной сети X, что в последнее время риторика российских представителей «резко изменилась» и это, по его оценке, может свидетельствовать о дальнейшем росте напряжённости и новых ответных мерах в рамках конфликта. По его словам, подобная динамика отличается от прогнозов, которые ранее озвучивались в европейских институтах.

Мема также считает, что эскалации можно было бы избежать при ином подходе европейских стран на саммите G7, если бы приоритет был сделан в пользу дипломатии.

Ранее Дмитрий Медведев объявил Киеву об отмене всех правил после ударов по Москве. Он сообщал, что на фоне атак на наших людей и гражданские объекты подход к действиям Киева должен быть пересмотрен. При этом он подчёркивал, что для России недопустимы целенаправленные удары по гражданскому населению.