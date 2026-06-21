Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что западные страны ошибочно рассчитывают нанести поражение России. В интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести» он подчеркнул, что реальная обстановка на линии боевого соприкосновения опровергает их надежды.

«Они играют в свои игры, которые нацелены на то, чтобы в конце концов нам нанести поражение, об этом все говорят. Сейчас они уверены, что они правы, поскольку якобы они чувствуют, что сейчас такой период, когда можно более интенсивно отстаивать вот эти свои вредные, неконструктивные взгляды», — сказал Ушаков.

Он призвал обратить внимание на то, что происходит непосредственно на поле боя: российские войска, по его словам, постепенно продвигаются вперёд, а попытки Запада переломить ситуацию не приносят результата. Ушаков также отметил, что для объективной оценки нужно следить именно за линией фронта, а не за политическими заявлениями. В Кремле ранее неоднократно предупреждали, что поставки оружия Киеву только затягивают конфликт и не меняют его исхода.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на фоне ударов ВСУ по Москве заявил, что ситуация может выйти из-под контроля и привести к прямой конфронтации с НАТО, вплоть до ядерного удара. По его словам, Европа наращивает влияние на Украину, Молдавию и Армению, а НАТО расширилось за счёт Финляндии и Швеции. Он также отметил, что Украина рассматривается как основа будущих европейских вооружённых сил, способных действовать без США.