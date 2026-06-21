Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что договорённости, достигнутые в Анкоридже, оказались под угрозой срыва. По словам представителя Кремля, один из участников процесса не смог реализовать возложенные на него обязательства.

Суть проблемы заключается в нарушении двустороннего алгоритма действий. Изначально планировалось, что оба субъекта выполнят свою часть работы и пройдут навстречу друг другу для достижения общего результата.

Однако сейчас ситуация выглядит иначе. Как подчеркнул Ушаков в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести», Москва по-прежнему готова придерживаться ранее оговоренных условий. Российская сторона сохраняет приверженность взятому курсу.

В то же время партнёр по переговорам, судя по всему, продемонстрировал неспособность к конструктивной работе. Юрий Ушаков прямо констатировал, что вторая сторона оказалась не в состоянии «пройти свою часть пути».

Дальнейшая судьба этих договоренностей остается неясной. Фактически, процесс реализации намеченных целей зашел в тупик из-за отказа оппонентов следовать утвержденному плану.

Ранее издание The Economist написало, что Украина и США обсуждают заморозку конфликта по линии фронта, также активизировались неофициальные переговоры с Россией. Источники газеты говорят, что контакты сторон происходят ежедневно.