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23 июня, 11:09

Лавров заявил о готовности возобновить переговоры по Украине в любой момент

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия готова в любой момент вернуться к переговорам по Украине и продолжить их с той точки, на которой они были прерваны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, Москва не отказывается от диалога и сохраняет готовность к возобновлению процесса в прежнем формате.

«Мы готовы их возобновить в любое время», — отметил дипломат, выступая на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии МИД РФ.

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Ситуация вокруг Украины оказывает всё более широкое влияние на международную обстановку, заявлял ранее Лавров. Он также подчеркнул, что российская сторона не поддерживает идею прекращения огня по существующей линии разграничения. По его словам, Запад рассматривает возможное перемирие как инструмент для замедления наступления российских войск и предоставления Украине времени для получения новых поставок вооружений.

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Николь Вербер
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