Лавров заявил о готовности возобновить переговоры по Украине в любой момент

Россия готова в любой момент вернуться к переговорам по Украине и продолжить их с той точки, на которой они были прерваны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, Москва не отказывается от диалога и сохраняет готовность к возобновлению процесса в прежнем формате.

«Мы готовы их возобновить в любое время», — отметил дипломат, выступая на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии МИД РФ.