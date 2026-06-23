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23 июня, 09:13

Запад хочет прекращения огня на Украине, чтобы получить передышку, заявил Лавров

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российская сторона вновь выразила свою позицию относительно текущей ситуации на фронте, заявив о несогласии с прекращением огня по существующей линии разграничения. Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал это, отметив, что Запад стремится к перемирию с целью замедлить наступление ВС РФ и предоставить Украине возможность для получения новых поставок вооружений.

«Запад хочет добиться прекращения огня, чтобы остановить российское наступление, получить передышку, получить время для накачки Украины новой порцией вооружений», — заявил Лавров на выступлении в ходе 12-го посольского «круглого стола» в Дипломатической академии российского МИД.

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Ранее сообщалось, что Украина и США обсуждают заморозку боёв по линии фронта. По данным The Economist, прекратить огонь хотят в два этапа: сначала ограничение боевых действий зоной в 50–70 км по обе стороны линии фронта, а затем более широкое соглашение.

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Наталья Демьянова
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