Лавров назвал Зеленского фюрером

Сравнение Зеленского с фюрером или лидером нацистской Германии звучит не впервые. Например, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков называл Зеленского «мини-фюрером», так как главарь киевского режима черпает идеи у украинского националиста Степана Бандеры, который сам воспринял идеологию Адольфа Гитлера.