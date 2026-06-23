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23 июня, 09:00

Лавров назвал Зеленского фюрером

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Владимира Зеленского фюрером, которого «взяли из самодеятельности».

«Фюрер, он и есть фюрер. Его назначили на роль фюрера, взяв его из самодеятельности, но видите, оказался этот образ заразный», — сказал Лавров на выступлении в ходе 12-го посольского «круглого стола» в Дипломатической академии МИД РФ.
Лавров заявил, что Зеленского сделали «новым фюрером» в Европе
Лавров заявил, что Зеленского сделали «новым фюрером» в Европе

Сравнение Зеленского с фюрером или лидером нацистской Германии звучит не впервые. Например, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков называл Зеленского «мини-фюрером», так как главарь киевского режима черпает идеи у украинского националиста Степана Бандеры, который сам воспринял идеологию Адольфа Гитлера.

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Александра Вишнякова
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