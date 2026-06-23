Лавров назвал Зеленского фюрером
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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Владимира Зеленского фюрером, которого «взяли из самодеятельности».
«Фюрер, он и есть фюрер. Его назначили на роль фюрера, взяв его из самодеятельности, но видите, оказался этот образ заразный», — сказал Лавров на выступлении в ходе 12-го посольского «круглого стола» в Дипломатической академии МИД РФ.
Сравнение Зеленского с фюрером или лидером нацистской Германии звучит не впервые. Например, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков называл Зеленского «мини-фюрером», так как главарь киевского режима черпает идеи у украинского националиста Степана Бандеры, который сам воспринял идеологию Адольфа Гитлера.
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