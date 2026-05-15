Лавров заявил, что Зеленского сделали «новым фюрером» в Европе

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимира Зеленского сделали «новым фюрером» в Европе. Такое заявление министр сделал журналистам по итогам визита в Индию. По словам Лаврова, Германия снова возглавляет движение, которое он связал с поддержкой нацизма в Европе.

«Германия опять возглавляет движение в поддержку нацизма в Европе. На роль фюрера сейчас назначен президент Зеленский. Под его как бы эгидой новое объединение европейцев при инициативной и главной роли Германии все осуществляется», — сказал глава МИД.

Лавров добавил, что считает происходящее тревожным и видит в этом исторические параллели.

«Тревога компенсируется тем, что мы знаем, чем эти истории заканчивались, и других завершений в этих историях быть не может», — заключил министр.

Сравнение Зеленского с фюрером или лидером нацистской Германии звучит не впервые. Ещё в 2022 году Дмитрий Медведев сопоставлял слова украинского президента о коллективной ответственности россиян с идеями Адольфа Гитлера, а позднее возвращался к этой параллели в своих публикациях. В 2024 году он также разместил коллаж, где на историческом изображении вместо Гитлера был показан Зеленский.