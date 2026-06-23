«Готовы предпринять весь комплекс мер»: Лавров ответил Киеву на угрозы Минску

Между Россией и Белоруссией с марта 2025 года работает договор о гарантиях безопасности в рамках союзного государства, и при необходимости Москва готова применить все предусмотренные им меры для защиты союзника. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по ситуации вокруг Украины.

По словам главы МИД, угрозы и пропаганда со стороны Киева направлены на то, чтобы втянуть Минск в конфликт и расширить зону боевых действий. Это, по его оценке, затрудняет шансы решить ситуацию политико-дипломатическим путём. Лавров обратился к тем, кто на Украине занимается подобной риторикой, а также к их сторонникам на Западе, поддерживающим, как он выразился, нацистский режим.

«В случае необходимости мы готовы предпринять весь комплекс мер, который предусмотрен договором, чтобы обеспечить безопасность нашего союзника», — подчеркнул он.

А ранее в Кремле отреагировали на угрозы Владимира Зеленского в адрес Белоруссии. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал их агрессивным вмешательством во внутренние дела и посягательством на суверенитет страны. Он также сообщил, что в обозримой перспективе Владимир Путин планирует контакты с Александром Лукашенко, где можно будет обсудить эти и другие вопросы.