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Регион
23 июня, 09:16

«Готовы предпринять весь комплекс мер»: Лавров ответил Киеву на угрозы Минску

Лавров напомнил Киеву о договоре РФ и Белоруссии о гарантиях безопасности

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Между Россией и Белоруссией с марта 2025 года работает договор о гарантиях безопасности в рамках союзного государства, и при необходимости Москва готова применить все предусмотренные им меры для защиты союзника. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по ситуации вокруг Украины.

По словам главы МИД, угрозы и пропаганда со стороны Киева направлены на то, чтобы втянуть Минск в конфликт и расширить зону боевых действий. Это, по его оценке, затрудняет шансы решить ситуацию политико-дипломатическим путём. Лавров обратился к тем, кто на Украине занимается подобной риторикой, а также к их сторонникам на Западе, поддерживающим, как он выразился, нацистский режим.

«В случае необходимости мы готовы предпринять весь комплекс мер, который предусмотрен договором, чтобы обеспечить безопасность нашего союзника», — подчеркнул он.

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А ранее в Кремле отреагировали на угрозы Владимира Зеленского в адрес Белоруссии. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал их агрессивным вмешательством во внутренние дела и посягательством на суверенитет страны. Он также сообщил, что в обозримой перспективе Владимир Путин планирует контакты с Александром Лукашенко, где можно будет обсудить эти и другие вопросы.

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Вероника Бакумченко
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