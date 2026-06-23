Человек неподконтрольный и с зависимостями: Профессор раскрыл, может ли Зеленский напасть на Белоруссию

Угроза вооружённого столкновения между Украиной и Республикой Беларусь вполне реальна. Об этом в беседе с газетой «Известия» заявил профессор МГИМО, доктор политических наук Кирилл Коктыш.

По словам политолога, в случае с нынешним руководством Украины не стоит сбрасывать со счетов любые сценарии. «Когда речь идёт о [главаре киевского режима Владимире] Зеленском, то исключать ничего нельзя. Человек неподконтрольный, к тому же с тяжёлыми зависимостями», — подчеркнул эксперт. Он отметил, что к вероятности эскалации следует относиться серьёзно и просчитывать все возможные риски.

Ранее военный эксперт заявил, что Киев всё же может решиться на удар по Белоруссии, несмотря на риски. По его мнению, повторяющиеся ультиматумы Владимира Зеленского в адрес Александра Лукашенко — не пустые слова, а сигнал к возможным действиям.

Напомним, обострение отношений Украины и Белоруссии достигло критической точки на фоне ультиматума Владимира Зеленского, потребовавшего от Минска в недельный срок демонтировать ретрансляторы на границе, которые якобы используются для наведения российских беспилотников. Скандальные заявления киевского главаря последовали после атаки беспилотника ВСУ на белорусский автобус с детьми в Брянской области, которую в Минске расценили как целенаправленную провокацию.

Позиции Москвы и Минска на этом фоне выглядят скоординированными: официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал угрозы Киева абсолютно агрессивными и вмешательством во внутренние дела, выразив уверенность, что Минск в состоянии обеспечить свой суверенитет. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что страна не намерена втягиваться в конфликт, но держит силы у границы в минимальном объёме для её прикрытия