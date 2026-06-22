Путин и Лукашенко в ближайшее время обсудят угрозы Зеленского

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ближайшее время планируют обсудить ряд вопросов, включая заявления Владимира Зеленского в адрес Минска. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, и вы знаете, что и Александр Григорьевич об этом говорил, в обозримой перспективе планируют осуществить контакты, это будет хорошая возможность для того, чтобы обсудить эти и другие вопросы», — отметил Песков.

Кстати, ранее Лукашенко Лукашенко выступал с инициативой трёхсторонних переговоров с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он заявлял, что сторонам необходимо сесть за стол переговоров и обсудить пути выхода из конфликта и его последствия.

Однако это было ещё до того, как экс-юморист выдвигал жёсткие требования к Лукашенко, включая ультиматум с недельным сроком на отвод техники от границы и угрозами в адрес военной инфраструктуры. Также звучали резкие заявления украинской стороны на фоне ситуации с беспилотниками и поставками топлива. Кроме того, Зеленский заявил, что одним из условий деэскалации должно стать прекращение поддержки России со стороны Белоруссии.