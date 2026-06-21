«Забудет мать родную»: Экс-премьер РФ предрёк Зеленскому жёсткий ответ от Батьки
Степашин: Лукашенко врежет Зеленскому так, что тот родную мать не вспомнит
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans, © Life.ru
Экс-премьер России, генерал-полковник в отставке Сергей Степашин жёстко отреагировал на угрозы Владимира Зеленского в адрес Белоруссии. В беседе с политобозревателем «Комсомольской правды» Александром Гамовым он назвал киевкого главаря сумасшедшим террористом и наркоманом.
Поводом для комментария стало требование Зеленского к Минску убрать некие вооружения с границы в течение недели. Экс-комедиант пригрозил сделать это самостоятельно в случае отказа белорусского лидера.
В эфире радио «Комсомольская правда» Степашин напомнил, что ещё три года назад на юридическом форуме в Санкт-Петербурге публично назвал Зеленского террористом. Теперь, по его словам, эту же оценку прямо озвучил и глава МИД РФ Сергей Лавров. Отдельно экс-премьер высказался о попытке давления на президента Белоруссии.
«Он зачем с Лукашенко связывается? Батька так врежет ему, что забудет мать родную этот кровавый клоун», — заключил Степашин.
Напомним, накануне Владимир Зеленский в очередной раз выдвинул обвинения в адрес Александра Лукашенко, заявив о якобы размещённых вдоль украинско-белорусской границы ретрансляторах для запуска дронов. По его утверждениям, четыре таких устройства в Гомельской и Брестской областях использовались для ударов по ряду украинских регионов и объектам инфраструктуры. Он также обвинил белорусские заводы в снабжении РФ запчастями для военной техники и топливом, приведя данные о многократном росте поставок бензина и дизеля с января по май.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.