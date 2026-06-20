«Сенсационная угроза»: Западные СМИ предупреждают о последствиях угроз Зеленского белорусам
Daily Express: Угрозы Зеленского Белоруссии могут расширить конфликт
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Западные СМИ предупредили, что угрозы Владимира Зеленского в адрес Белоруссии могут расширить конфликт с Россией. Об этом пишет британское издание Daily Express.
«Украина выступила с сенсационной угрозой провести военную операцию против Белоруссии уже на следующей неделе, что может значительно расширить её конфликт с Россией», — говорится в публикации.
Напомним, Зеленский выступил с угрозами в адрес Лукашенко. Он утверждал, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь. Это заявление прозвучало через несколько дней после того, как ВСУ атаковали автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Лукашенко назвал случившееся открытым фашизмом и сказал, что ждёт ответа от Киева. Он также предупредил, что провокации и попытки втянуть Белоруссию в конфликт могут привести к неприятным последствиям.
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