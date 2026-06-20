«Украина выступила с сенсационной угрозой провести военную операцию против Белоруссии уже на следующей неделе, что может значительно расширить её конфликт с Россией», — говорится в публикации.

Напомним, Зеленский выступил с угрозами в адрес Лукашенко. Он утверждал, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь. Это заявление прозвучало через несколько дней после того, как ВСУ атаковали автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Лукашенко назвал случившееся открытым фашизмом и сказал, что ждёт ответа от Киева. Он также предупредил, что провокации и попытки втянуть Белоруссию в конфликт могут привести к неприятным последствиям.