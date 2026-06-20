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Регион
20 июня, 01:11

Слуцкий назвал ультиматум Зеленского Лукашенко «опасным перформансом»

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Обложка © Life.ru

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Обложка © Life.ru

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий раскритиковал ультиматум главаря киевского режима Владимира Зеленского в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, назвав его попыткой спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта.

По мнению политика, подобные высказывания могут привести к расширению зоны противостояния.

«Заявления Зеленского в адрес Лукашенко — опасный перформанс с прицелом на западную публикацию, провокация эскалации и расширения зоны конфликта. А значит — затягивание боевых действий, отсрочка выборов в Украине и повод для новых вливаний Запада в бандеровский режим», написал он в соцсетях.

Он также напомнил о положениях обновлённой ядерной доктрины РФ, согласно которым угрозы безопасности Белоруссии рассматриваются как угроза российской стороне.

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Напомним, вчера киевский главарь в очередной раз выступил с угрозами в адрес Белоруссии. На этот раз Зеленский потребовал отвести некую технику от украинской границы, заявив, что она мешает действиям ВСУ. Он дал на это неделю, пригрозив в противном случае применить силу.

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Артём Гапоненко
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