Слуцкий назвал ультиматум Зеленского Лукашенко «опасным перформансом»

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий раскритиковал ультиматум главаря киевского режима Владимира Зеленского в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, назвав его попыткой спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта.

По мнению политика, подобные высказывания могут привести к расширению зоны противостояния.

«Заявления Зеленского в адрес Лукашенко — опасный перформанс с прицелом на западную публикацию, провокация эскалации и расширения зоны конфликта. А значит — затягивание боевых действий, отсрочка выборов в Украине и повод для новых вливаний Запада в бандеровский режим», — написал он в соцсетях.

Он также напомнил о положениях обновлённой ядерной доктрины РФ, согласно которым угрозы безопасности Белоруссии рассматриваются как угроза российской стороне.

Напомним, вчера киевский главарь в очередной раз выступил с угрозами в адрес Белоруссии. На этот раз Зеленский потребовал отвести некую технику от украинской границы, заявив, что она мешает действиям ВСУ. Он дал на это неделю, пригрозив в противном случае применить силу.