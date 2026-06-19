Галлюцинации вместо политики: Нардеп назвал причину угроз Зеленского Белоруссии
Нардеп Дмитрук объяснил угрозы Зеленского в адрес Лукашенко приёмом наркотиков
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Депутат Верховной рады Артём Дмитрук назвал нападки Владимира Зеленского на президента Белоруссии Александра Лукашенко следствием наркотических галлюцинаций. Своё мнение он высказал в личном блоге.
«Наркотики ещё никого до ума не доводили. Особенно опасно, когда галлюцинации начинают выдавать за государственную политику», — написал он.
Напомним, сегодня киевский главарь в очередной раз выступил с угрозами в адрес Белоруссии. На этот раз Зеленский потребовал отвести некую технику от украинской границы, заявив, что она мешает действиям ВСУ. Он дал на это неделю, пригрозив в противном случае применить силу.
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