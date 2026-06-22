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Регион
22 июня, 00:23

Зеленский надумал требовать от Лукашенко прекратить поддерживать Россию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Киевский главарь Владимир Зеленский заявил, что шагом к деэскалации между Украиной и Белоруссией должно стать прекращение поддержки России в конфликте. Заявление прозвучало в интервью телеканалу ТСН.

«На уровне разведок и военных Беларусь получала информацию: заканчивайте помогать русским. Лукашенко получал эту информацию и должен демонстрировать деэскалацию не просто словами «Я извиняюсь». Его «извиняюсь» пусть оставит для себя: оно не работает после первого дня войны», — заявил Зеленский.

Он вновь призвал Белоруссию провести демонтаж ретрансляторов. Ещё одним требованием стало прекращение поставок топлива, которое, как утверждает украинская сторона, используется российскими военными.

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Напомним, обвинения Зеленского прозвучали через несколько дней после того, как ВСУ атаковали автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Лукашенко назвал случившееся открытым фашизмом и сказал, что ждёт ответа от Киева. Глава РБ также предупредил, что провокации и попытки втянуть Белоруссию в конфликт могут привести к неприятным последствиям.

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Тимур Хингеев
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