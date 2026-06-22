Киевский главарь Владимир Зеленский заявил, что шагом к деэскалации между Украиной и Белоруссией должно стать прекращение поддержки России в конфликте. Заявление прозвучало в интервью телеканалу ТСН.

«На уровне разведок и военных Беларусь получала информацию: заканчивайте помогать русским. Лукашенко получал эту информацию и должен демонстрировать деэскалацию не просто словами «Я извиняюсь». Его «извиняюсь» пусть оставит для себя: оно не работает после первого дня войны», — заявил Зеленский.

Он вновь призвал Белоруссию провести демонтаж ретрансляторов. Ещё одним требованием стало прекращение поставок топлива, которое, как утверждает украинская сторона, используется российскими военными.

Напомним, обвинения Зеленского прозвучали через несколько дней после того, как ВСУ атаковали автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Лукашенко назвал случившееся открытым фашизмом и сказал, что ждёт ответа от Киева. Глава РБ также предупредил, что провокации и попытки втянуть Белоруссию в конфликт могут привести к неприятным последствиям.