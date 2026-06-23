«Украинский гопник»: как Зеленский провоцирует войну с НАТО прямо на территории Белоруссии Оглавление Зеленский резко наращивает эскалацию Блеф или провокация войны? Украина только повод, цель втянуть Белоруссию в войну с НАТО, а следом и Россию Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о том, кто на самом деле стоит за наглыми угрозами Киева и почему провокация против Минска может стать спусковым крючком для прямого столкновения России с НАТО. 22 июня, 23:01 Чем обернётся для Зеленского его агрессивный ультиматум Лукашенко? Обложка © Chat GPT

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал угрозы Владимира Зеленского Белоруссии посягательством на её суверенитет.

«Конечно, угроза абсолютно агрессивная, вмешательство во внутреннее дело другой стороны, посягательство на суверенитет другой стороны», — почеркнул он, отметив, что президент Путин в обозримой перспективе планирует осуществить контакты с Лукашенко, это будет хорошая возможность для того, чтобы обсудить эти и другие вопросы.

Ранее глава Киевского режима повторил угрозы в адрес Минска, потребовал от Белоруссии в недельный срок демонтировать ретрансляторы для российских беспилотников, иначе угрожает ударом.

«Если Лукашенко за неделю не уберёт ретрансляторы, Украина уберёт их сама», — заявил Зеленский.

«Я объяснял ему: шаг номер один — никакой технической поддержки российских ретрансляторов», — добавил Зеленский.

По сути, он повторил выдвинутый в пятницу ультиматум. Тогда просроченный «президент» также потребовал от Минска перестать снабжать Россию нефтепродуктами, непрозрачно намекнув, что может нанести удары по белорусским НПЗ, как ранее наносились по российским.

Зеленский резко наращивает эскалацию

Вообще эта история тянется с самого начала СВО, когда территория Белоруссии использовалась российскими войсками для захода на Украину с севера. С тех пор Белоруссия в СВО ни прямым, ни косвенным образом не участвует, что президент республики Александр Лукашенко неустанно подчёркивает, однако Киев постоянно обвиняет её в обратном.

В последнее время Киев интенсифицировал обвинения. В апреле Зеленский заявил о якобы ведущейся подготовке Минском артиллерийских позиций в приграничных районах и пригрозил белорусскому руководству судьбой Мадуро. В середине мая он приказал перебросить дополнительные силы на черниговско-киевское направление. В том же месяце он заявил о готовности превентивно действовать против соседа.

В начале июня Зеленский повторил угрозы.

«У нас есть возможность для усиления, есть возможность и превентивно работать <...> в отношении фактического руководства Белоруссии, которое должно быть в тонусе, то есть чувствовать реально, что последствия будут, если будут агрессивные действия против Украины», — сказал Зеленский. К нему присоединился печально известный террорист Роберт Бровди, заявивший, что у ВСУ якобы есть 500 целей на территории соседней страны.

Уже вскоре Киев перешёл от слов к делу. Ударив, правда, пока не по территории Белоруссии, а по автобусу с юными белорусскими футболистами на территории России. Это уже можно рассматривать как переход красной черты. Следом предсказуемо последовал ультиматум, и атака на автобус с детьми явно должна была продемонстрировать серьёзность намерений Киева.

В том, что Киев способен на массированные террористические атаки, в том числе против гражданского населения, мы не сомневаемся. Но удар по Белоруссии может стать началом украинско-белорусской войны и неизбежным открытием второго фронта, который Киев, учитывая положение ВСУ на первом, вряд ли потянет.

Блеф или провокация войны?

Вопрос в том, чего Киев действительно добивается. С одной стороны, это вполне может оказаться блефом и эксплуатацией образа жертвы уже не только российской, но и белоруской «агрессии». Ведь если Минск ответит военными методами, Запад не посмотрит, кто первый начал, и тут же обрушит на Белоруссию всё то, что до этого обрушивал на Россию, а Зеленский получит возможность снова требовать всё больше и больше денег.

Зеленский прекрасно осознаёт, что Лукашенко будет до последнего воздерживаться от войны, чтобы не поставить под сомнение внутреннюю стабильность, которая является главным столпом его власти. К тому же война в лесах и болотах украинско-белорусского приграничья может оказаться затяжной и неприятной для обеих сторон, так что Киев вполне резонно полагает, что Минск на провокации не поддастся, как его ни провоцируй.

С другой — важно не перегнуть палку и не добиться обратного эффекта. Ведь Лукашенко не первый год наблюдает, и не по телевизору, за событиями на Украине и должен понимать, что потакание капризам террориста, жесты доброй воли, попытка любой ценой купить мир в итоге оборачивается ещё большей эскалацией и что отказ бить первым может в будущем весьма дорого обойтись. Так что если это игра на нервах, то игра весьма опасная для киевского режима.

Впрочем, Киев вполне резонно может полагать, что максимум, на который способен Батька, — это нанесение локальных ответных ударов, что для Киева на фоне ударов со стороны России едва ли будет сколь бы то ни было болезненно. Чего не скажешь о Минске в случае ударов по белорусской территории. Тем более что у Киева достаточно ракет и беспилотников, чтобы нанести мирному соседу весьма болезненные раны, если дойдёт до полноценных обменов ударами.

Киеву во всех отношениях терять гораздо меньше, а значит, свобода действий — шире.

Но, повторю, перегибать палку опасно, ведь у Минска есть куда более смертоносное оружие, включая ядерное. Тем более если в ответ на удары по Белоруссии Россия придёт на помощь союзнику на ещё одном направлении — и сценарий февраля – марта 2022-го может повториться. Только никаких жестов доброй воли уже не будет.

Идти на такой риск можно только тогда, когда терять нечего уже от слова «совсем».

Или когда «хозяева» приказывают сделать это, не принимая никаких возражений.

Украина только повод, цель втянуть Белоруссию в войну с НАТО, а следом и Россию

Тут нужно понимать, что главным бенефициаром возможного вовлечения в конфликт Белоруссии является Европа. Во-первых, Брюсселю важно любой ценой сорвать наметившееся сближение Минска с Вашингтоном, которое вызывает у них ревность и негодование. А иных способов сделать это, в общем-то, нет.

Во-вторых, Европа (и её главные моськи-застрельщики Польша и Литва) давно отрабатывает провокации против непосредственно Белоруссии и готовится к войне с ней, а через неё — и с Россией. К тому же если рассматривать все возможные сценарии войны Россия – НАТО, то с точки зрения логистики, географии и банальной логики именно Белоруссия и Прибалтика становятся первым и главным театром военных действий. Этому посвящены почти все учения НАТО последних лет, своих намерений они даже не пытаются скрыть.

Разумеется, всё это эффектно выглядит и звучит при условии, если война будет вестись конвенциональными средствами. Однако на территории РБ с 2023 года находится российское тактическое ядерное оружие, а с 2025-го у Минска есть средства доставки типа «Орешник», что, безусловно, охлаждает некоторые горячие головы. Но достаточно ли? Есть основание подозревать, что большая война уже неизбежна, Европа к ней готовится полным ходом, а значит, вопрос её начала — лишь вопрос времени, причём недолгого.

А что Украина? А Украина всегда рассматривалась «партией войны» на Западе исключительно как таран против России, на территории которой проходит первый этап войны, пока что опосредованной. Метафора про «до последнего украинца» не совсем метафора, и это не означает конец конфликта. Когда украинцы банально кончатся, он неизбежно продолжится уже на другой территории, с другими участниками со стороны Запада.

Но при этом Украина может сыграть роль того самого малолетнего гопника, который провоцирует прохожего на применение силы, чтобы дать повод взрослым вмешаться. И прохожим может оказаться, вернее, уже ясно, что практически неизбежно окажется Белоруссия. Украинско-белорусская война может стать прологом к большой войне Россия – НАТО.

В принципе, то, что всё к этому идёт, понятно давно. Вопрос в том, чётко ли это осознают в Москве и Минске, как и то, что принцип «бей первым» зачастую решает исход драки в пользу жертвы провокации.

Авторы Дмитрий Родионов