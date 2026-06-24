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Регион
24 июня, 10:52

Лавров подтвердил контакты России с представителями главы Совета ЕС Кошты

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Контакты с аппаратом председателя Евросовета Антониу Кошты действительно были. Его сотрудники дважды связывались с представителями в Москве, заявил на Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Насчет контактов — были такие», — подтвердил он.

При этом Лавров назвал лицемерием возмущение Парижа этим фактом. Он напомнил, что Франция и Великобритания сами не раз направляли своих представителей в Москву, и российская сторона их принимала.

«Сам президент Макрон направлял гонцов, и их принимали. Равно как, уж давайте честно скажу, были гонцы и из Лондона», — добавил глава российского дипведомства.

Идея Кошты о переговорах с Россией по Украине довела ЕС до раскола
Идея Кошты о переговорах с Россией по Украине довела ЕС до раскола

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Антониу Кошта связался с Кремлём для обсуждения возможности диалога с Владимиром Путиным по украинскому вопросу. Однако страны Балтии пришли в ярость из-за контактов Кошты с РФ. Германия и Франция также выступили против попыток руководства Евросоюза наладить контакты с Россией.

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Наталья Афонина
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