Лавров подтвердил контакты России с представителями главы Совета ЕС Кошты

Контакты с аппаратом председателя Евросовета Антониу Кошты действительно были. Его сотрудники дважды связывались с представителями в Москве, заявил на Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Насчет контактов — были такие», — подтвердил он.

При этом Лавров назвал лицемерием возмущение Парижа этим фактом. Он напомнил, что Франция и Великобритания сами не раз направляли своих представителей в Москву, и российская сторона их принимала.

«Сам президент Макрон направлял гонцов, и их принимали. Равно как, уж давайте честно скажу, были гонцы и из Лондона», — добавил глава российского дипведомства.