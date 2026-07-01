Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 17:14

В Киеве после срабатывания воздушной тревоги прогремели взрывы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTpok

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTpok

В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщило издание «Факты ICTV».

Незадолго до этого в украинской столице была объявлена воздушная тревога. Подробности инцидента пока не приводятся.

Взрыв прогремел в Полтаве после удара баллистикой, мишень держат в тайне
Взрыв прогремел в Полтаве после удара баллистикой, мишень держат в тайне

Ранее мэр Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в Харькове. По его данным, зафиксировано пять прилётов корректируемыми авиабомбами по объектам в черте города.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar