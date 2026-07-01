В Киеве после срабатывания воздушной тревоги прогремели взрывы

В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщило издание «Факты ICTV».

Незадолго до этого в украинской столице была объявлена воздушная тревога. Подробности инцидента пока не приводятся.

Ранее мэр Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в Харькове. По его данным, зафиксировано пять прилётов корректируемыми авиабомбами по объектам в черте города.