В Киеве после срабатывания воздушной тревоги прогремели взрывы
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В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщило издание «Факты ICTV».
Незадолго до этого в украинской столице была объявлена воздушная тревога. Подробности инцидента пока не приводятся.
Ранее мэр Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в Харькове. По его данным, зафиксировано пять прилётов корректируемыми авиабомбами по объектам в черте города.
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