По Харькову ударили КАБы, власти насчитали 5 прилётов

В Харькове произошла серия взрывов после ударов КАБами. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

По его данным, было пять прилётов по объектам на территории города.

Ранее российские ВКС нанесли удары по пунктам управления и дислокации БПЛА ВСУ в ДНР, Харьковской и Сумской областях. По данным Минобороны РФ, в районе Райского четырьмя ФАБ-500 с модулями коррекции уничтожен пункт управления дронами 117-й бригады, а ракетой Х-38МЛ поражён пункт временного размещения 22-й бригады у Уды в Харьковской области. Ведомство опубликовало кадры объективного контроля.