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1 июля, 13:51

По Харькову ударили КАБы, власти насчитали 5 прилётов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

В Харькове произошла серия взрывов после ударов КАБами. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

По его данным, было пять прилётов по объектам на территории города.

На видео сняли «гриб‎» от сброса адской бомбы весом в три тонны на ВСУ с борта Су-34
На видео сняли «гриб‎» от сброса адской бомбы весом в три тонны на ВСУ с борта Су-34

Ранее российские ВКС нанесли удары по пунктам управления и дислокации БПЛА ВСУ в ДНР, Харьковской и Сумской областях. По данным Минобороны РФ, в районе Райского четырьмя ФАБ-500 с модулями коррекции уничтожен пункт управления дронами 117-й бригады, а ракетой Х-38МЛ поражён пункт временного размещения 22-й бригады у Уды в Харьковской области. Ведомство опубликовало кадры объективного контроля.

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Юрий Лысенко
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