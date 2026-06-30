На видео сняли «ядерный гриб‎» от сброса адской бомбы весом в три тонны на ВСУ с борта Су-34

Российские экипажи Су-34 нанесли удары фугасными авиабомбами по позициям двух бригад украинских войск в Запорожской и Сумской областях. «Ядерный гриб‎» от сброса адских бомб показали в Минобороны России.

Экипажи Су-34 нанесли удары ФАБ по позициям ВСУ в Запорожской и Сумской областях. Видео © Max/Минобороны России

В районе Орехова Запорожской области бомба ФАБ-3000 весом в три тонны с универсальным модулем планирования и коррекции поразила пункт временной дислокации подразделения 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Кроме того, четыре ФАБ-500 с УМПК уничтожили опорный пункт 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины в районе Краснополья Сумской области.