На видео сняли «ядерный гриб» от сброса адской бомбы весом в три тонны на ВСУ с борта Су-34
ФАБ-3000 уничтожила пункт дислокации 65-й бригады ВСУ под Ореховом
Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Российские экипажи Су-34 нанесли удары фугасными авиабомбами по позициям двух бригад украинских войск в Запорожской и Сумской областях. «Ядерный гриб» от сброса адских бомб показали в Минобороны России.
Экипажи Су-34 нанесли удары ФАБ по позициям ВСУ в Запорожской и Сумской областях. Видео © Max/Минобороны России
В районе Орехова Запорожской области бомба ФАБ-3000 весом в три тонны с универсальным модулем планирования и коррекции поразила пункт временной дислокации подразделения 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Кроме того, четыре ФАБ-500 с УМПК уничтожили опорный пункт 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины в районе Краснополья Сумской области.
Ранее Министерство обороны России доложило, что подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населённые пункты Ровное и Лесное, продвинувшись в глубину обороны противника. Этот манёвр создаёт условия для дальнейших действий на юго-западном направлении Запорожской области. Также Минобороны заявило об освобождении Малиновки в ДНР силами Южной группировки войск.
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