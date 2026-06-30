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30 июня, 14:07

На видео сняли «ядерный гриб‎» от сброса адской бомбы весом в три тонны на ВСУ с борта Су-34

ФАБ-3000 уничтожила пункт дислокации 65-й бригады ВСУ под Ореховом

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Российские экипажи Су-34 нанесли удары фугасными авиабомбами по позициям двух бригад украинских войск в Запорожской и Сумской областях. «Ядерный гриб‎» от сброса адских бомб показали в Минобороны России.

Экипажи Су-34 нанесли удары ФАБ по позициям ВСУ в Запорожской и Сумской областях. Видео © Max/Минобороны России

В районе Орехова Запорожской области бомба ФАБ-3000 весом в три тонны с универсальным модулем планирования и коррекции поразила пункт временной дислокации подразделения 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Кроме того, четыре ФАБ-500 с УМПК уничтожили опорный пункт 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины в районе Краснополья Сумской области.

Новости СВО 30 июня: Падение Богодаровки, зачистка в Константиновке, удар ФАБ по 54-й бригаде ВСУ и ядерный ультиматум Лукашенко
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Ранее Министерство обороны России доложило, что подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населённые пункты Ровное и Лесное, продвинувшись в глубину обороны противника. Этот манёвр создаёт условия для дальнейших действий на юго-западном направлении Запорожской области. Также Минобороны заявило об освобождении Малиновки в ДНР силами Южной группировки войск.

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Анастасия Никонорова
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