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1 июля, 12:42

ВС России ФАБ и ракетами Х-38МЛ уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ

Российский военнослужащий. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ

Российский военнослужащий. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ

Российские Воздушно-космические силы нанесли мощные удары по пунктам дислокации и управления беспилотниками ВСУ в ДНР, Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ и показали кадры объективного контроля.

Работа ВС РФ по целям на Украине. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ

По данным оборонного ведомства, по пункту управления БПЛА 117-й отдельной мотострелковой бригады в районе населённого пункта Райское в ДНР были применены четыре авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции. А ракета Х-38МЛ поразила место временной дислокации подразделения 22-й отдельной мотострелковой бригады вблизи Уды в Харьковской области.

Кроме того, ещё два боеприпаса ФАБ-500 были применены по пункту управления дронами Национальной гвардии Украины в районе Краснополья в Сумской области.

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Ранее сообщалось, что подразделения Вооружённых сил России освободили населённые пункты Копани в Запорожской области и Украинское в Харьковской области.

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Татьяна Миссуми
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