Российские Воздушно-космические силы нанесли мощные удары по пунктам дислокации и управления беспилотниками ВСУ в ДНР, Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ и показали кадры объективного контроля.

Работа ВС РФ по целям на Украине. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ

По данным оборонного ведомства, по пункту управления БПЛА 117-й отдельной мотострелковой бригады в районе населённого пункта Райское в ДНР были применены четыре авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции. А ракета Х-38МЛ поразила место временной дислокации подразделения 22-й отдельной мотострелковой бригады вблизи Уды в Харьковской области.

Кроме того, ещё два боеприпаса ФАБ-500 были применены по пункту управления дронами Национальной гвардии Украины в районе Краснополья в Сумской области.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооружённых сил России освободили населённые пункты Копани в Запорожской области и Украинское в Харьковской области.