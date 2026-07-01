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1 июля, 12:21

Комбат Резвый: ВСУ отступают из Константиновки в Дружковку под огнём ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Подразделения ВСУ отступают из Константиновки в Алексеево-Дружковку и саму Дружковку в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал командир батальона 1442-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Резвый, видео беседы предоставила пресс-служба Минобороны РФ.

Офицер подчеркнул, что инициатива полностью находится на стороне российских сил. Противника превосходят по всем направлениям.

Благодаря дальней разведке с помощью беспилотников коптерного типа вскрываются позиции врага уже в тыловых населённых пунктах. Выявляются точки запуска БПЛА в Алексеево-Дружковке и самой Дружковке, после чего по ним наносится огневое поражение. Таким образом, противника достают даже на путях отхода. Резвый подчеркнул, что настрой у российских бойцов один — только на победу.

Мобилизованный боец ВСУ сдался в плен, как только зашёл в Константиновку
Мобилизованный боец ВСУ сдался в плен, как только зашёл в Константиновку

Вчера артиллеристы 72-й бригады 3-го армейского корпуса ГРВ «Юг» нанесли удар по группам ВСУ, пытавшимся отступить из Константиновки. Разрозненные силы противника заняли пустующий частный дом в Алексеево-Дружковке, координаты передали артиллеристам, и укрытие уничтожили вместе с находившимися внутри. Также накануне Минобороны сообщало об освобождении 30 зданий в юго-западной части Константиновки.

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Юрий Лысенко
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