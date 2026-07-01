Комбат Резвый: ВСУ отступают из Константиновки в Дружковку под огнём ВС РФ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Подразделения ВСУ отступают из Константиновки в Алексеево-Дружковку и саму Дружковку в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал командир батальона 1442-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Резвый, видео беседы предоставила пресс-служба Минобороны РФ.
Офицер подчеркнул, что инициатива полностью находится на стороне российских сил. Противника превосходят по всем направлениям.
Благодаря дальней разведке с помощью беспилотников коптерного типа вскрываются позиции врага уже в тыловых населённых пунктах. Выявляются точки запуска БПЛА в Алексеево-Дружковке и самой Дружковке, после чего по ним наносится огневое поражение. Таким образом, противника достают даже на путях отхода. Резвый подчеркнул, что настрой у российских бойцов один — только на победу.
Вчера артиллеристы 72-й бригады 3-го армейского корпуса ГРВ «Юг» нанесли удар по группам ВСУ, пытавшимся отступить из Константиновки. Разрозненные силы противника заняли пустующий частный дом в Алексеево-Дружковке, координаты передали артиллеристам, и укрытие уничтожили вместе с находившимися внутри. Также накануне Минобороны сообщало об освобождении 30 зданий в юго-западной части Константиновки.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.