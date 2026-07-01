Комбат Резвый: ВСУ отступают из Константиновки в Дружковку под огнём ВС РФ

Подразделения ВСУ отступают из Константиновки в Алексеево-Дружковку и саму Дружковку в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал командир батальона 1442-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Резвый, видео беседы предоставила пресс-служба Минобороны РФ.

Благодаря дальней разведке с помощью беспилотников коптерного типа вскрываются позиции врага уже в тыловых населённых пунктах. Выявляются точки запуска БПЛА в Алексеево-Дружковке и самой Дружковке, после чего по ним наносится огневое поражение. Таким образом, противника достают даже на путях отхода. Резвый подчеркнул, что настрой у российских бойцов один — только на победу.