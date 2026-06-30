Подразделения Южной группировки войск за минувшие сутки освободили 30 зданий в городе Константиновка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В населённом пункте Константиновка ДНР штурмовые подразделения Южной группировки войск продолжают зачистку от противника юго-западной части населённого пункта и освободили 30 зданий», — говорится в сообщении ведомства 30 июня.

А артиллеристы 72-й отдельной мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса «Южной» группировки войск нанесли удар по группам украинских военнослужащих, пытавшихся отступить из Константиновки. После обнаружения разрозненных групп ВСУ, занявших пустующий частный дом в Алексеево-Дружковке, координаты были переданы артиллеристам. В итоге укрытие было полностью уничтожено вместе с находившимися внутри бойцами.