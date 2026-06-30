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Регион
30 июня, 09:29

Российские штурмовики за сутки выбили ВСУ из 30 зданий в Константиновке

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Подразделения Южной группировки войск за минувшие сутки освободили 30 зданий в городе Константиновка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В населённом пункте Константиновка ДНР штурмовые подразделения Южной группировки войск продолжают зачистку от противника юго-западной части населённого пункта и освободили 30 зданий», — говорится в сообщении ведомства 30 июня.

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А артиллеристы 72-й отдельной мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса «Южной» группировки войск нанесли удар по группам украинских военнослужащих, пытавшихся отступить из Константиновки. После обнаружения разрозненных групп ВСУ, занявших пустующий частный дом в Алексеево-Дружковке, координаты были переданы артиллеристам. В итоге укрытие было полностью уничтожено вместе с находившимися внутри бойцами.

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Анастасия Никонорова
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