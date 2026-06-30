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30 июня, 03:52

Попытка скрыться провалилась: ВС России накрыли артиллерией украинских военных у Константиновки

Артиллеристы РФ ликвидировали группы ВСУ у Константиновки при попытке отхода

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

Артиллеристы ВС РФ пресекли попытку отхода подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) из Константиновки. Как сообщили в Минобороны, удар нанесли военные 72-й отдельной мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса «Южной» группировки войск.

Во время воздушной разведки были обнаружены разрозненные группы украинских военнослужащих, покидавшие город. Пытаясь избежать поражения, они заняли пустующий частный дом в Алексеево-Дружковке. Удар был нанесён после передачи координат. Согласно ведомству, укрытие оказалось полностью уничтожено вместе с находившимися внутри военнослужащими ВСУ.

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В Харьковской области уничтожен грузинский наёмник ВСУ Кукчишвили

Ранее военный эксперт заявил, что вслед за освобождением населённого пункта Богодаровка в Днепропетровской области российские подразделения приступили к активным боевым действиям за соседнее Покровское. Оно представляет собой критически важный элемент оборонительной системы Вооружённых сил Украины в регионе и находится на правом берегу реки Волчья.

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Тимур Хингеев
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