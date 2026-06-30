Артиллеристы ВС РФ пресекли попытку отхода подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) из Константиновки. Как сообщили в Минобороны, удар нанесли военные 72-й отдельной мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса «Южной» группировки войск.

Во время воздушной разведки были обнаружены разрозненные группы украинских военнослужащих, покидавшие город. Пытаясь избежать поражения, они заняли пустующий частный дом в Алексеево-Дружковке. Удар был нанесён после передачи координат. Согласно ведомству, укрытие оказалось полностью уничтожено вместе с находившимися внутри военнослужащими ВСУ.

Ранее военный эксперт заявил, что вслед за освобождением населённого пункта Богодаровка в Днепропетровской области российские подразделения приступили к активным боевым действиям за соседнее Покровское. Оно представляет собой критически важный элемент оборонительной системы Вооружённых сил Украины в регионе и находится на правом берегу реки Волчья.