Вслед за освобождением населённого пункта Богодаровка в Днепропетровской области российские подразделения приступили к активным боевым действиям за соседнее Покровское. Об этом сообщил военный эксперта Андрея Марочко.

«Освободив Богодаровку, наши бойцы начали бои за этот ключевой узел противника — населённый пункт Покровское», — приводит слова эксперта ТАСС.

По словам аналитика, Покровское представляет собой критически важный элемент оборонительной системы Вооружённых сил Украины в регионе.

Посёлок Покровское находится на правом берегу реки Волчья. По данным на 2022 год, там проживало около 9,5 тысячи человек. Населённый пункт основан в 1779 году.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что российские подразделения освободили населённый пункт Богодаровка, находящийся в районе Покровского Днепропетровской области. Заслуга принадлежит бойцам группировки войск «Восток». Её подразделения успешно продвинулись вглубь оборонительных порядков противника и выбила врага из посёлка.