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30 июня, 00:50

Стратегический узел обороны ВСУ: Российские военные начали бои за Покровское в Днепропетровской области

Марочко заявил о начале боёв за Покровское в Днепропетровской области

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Вслед за освобождением населённого пункта Богодаровка в Днепропетровской области российские подразделения приступили к активным боевым действиям за соседнее Покровское. Об этом сообщил военный эксперта Андрея Марочко.

«Освободив Богодаровку, наши бойцы начали бои за этот ключевой узел противника — населённый пункт Покровское», — приводит слова эксперта ТАСС.

По словам аналитика, Покровское представляет собой критически важный элемент оборонительной системы Вооружённых сил Украины в регионе.

Посёлок Покровское находится на правом берегу реки Волчья. По данным на 2022 год, там проживало около 9,5 тысячи человек. Населённый пункт основан в 1779 году.

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Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что российские подразделения освободили населённый пункт Богодаровка, находящийся в районе Покровского Днепропетровской области. Заслуга принадлежит бойцам группировки войск «Восток». Её подразделения успешно продвинулись вглубь оборонительных порядков противника и выбила врага из посёлка.

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Виталий Приходько
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