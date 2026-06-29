Армия России освободила Богодаровку в Днепропетровской области
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Российские подразделения за минувшие сутки освободили населённый пункт Богодаровка, находящийся в районе Покровского Днепропетровской области. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.
Населённый пункт был освобождён силами группировки войск «Восток». Согласно заявлению ведомства, подразделения успешно продвинулись вглубь оборонительных порядков противника.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российским военным осталось взять под контроль 149 строений в Красном Лимане из более чем 11 тысяч, насчитывающихся в этом населённом пункте. Основная масса жилых и нежилых объектов — свыше 10 800 домов — уже находится под контролем российских подразделений.
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