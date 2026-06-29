Армия России освободила Богодаровку в Днепропетровской области

Российские подразделения за минувшие сутки освободили населённый пункт Богодаровка, находящийся в районе Покровского Днепропетровской области. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

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Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российским военным осталось взять под контроль 149 строений в Красном Лимане из более чем 11 тысяч, насчитывающихся в этом населённом пункте. Основная масса жилых и нежилых объектов — свыше 10 800 домов — уже находится под контролем российских подразделений.