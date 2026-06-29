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Опубликовано 29 июня, 09:11

Армия России освободила Богодаровку в Днепропетровской области

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские подразделения за минувшие сутки освободили населённый пункт Богодаровка, находящийся в районе Покровского Днепропетровской области. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

Населённый пункт был освобождён силами группировки войск «Восток». Согласно заявлению ведомства, подразделения успешно продвинулись вглубь оборонительных порядков противника.

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Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российским военным осталось взять под контроль 149 строений в Красном Лимане из более чем 11 тысяч, насчитывающихся в этом населённом пункте. Основная масса жилых и нежилых объектов — свыше 10 800 домов — уже находится под контролем российских подразделений.

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Наталья Демьянова
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