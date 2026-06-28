Путин: ВС РФ осталось освободить 149 домов из 11 000 в Красном Лимане

Президент России Владимир Путин сообщил, что российским военным осталось взять под контроль 149 строений в Красном Лимане из более чем 11 тысяч, насчитывающихся в этом населённом пункте. Такую информацию глава государства озвучил в ходе беседы с корреспондентом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Путин уточнил, что речь идёт о достаточно крупном городе. Основная масса жилых и нежилых объектов — свыше 10 800 домов — уже находится под контролем российских подразделений. Неосвобождёнными остаются всего 149 зданий. Президент не стал называть ориентировочные сроки полного завершения зачистки населённого пункта.

«Город Красный Лиман, это краснолиманское направление, — довольно большой населенный пункт. <…> Здесь осталось освободить 149 домов из 11 000», — сказал президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва не допустит приостановки наступления российских войск по требованию Киева. Противник, по словам президента, использует удары по гражданской инфраструктуре для информационного давления — пытается посеять панику и добиться перемирия на выгодных для себя условиях.