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Опубликовано 28 июня, 19:38

Путин: ВС РФ осталось освободить 149 домов из 11 000 в Красном Лимане

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Президент России Владимир Путин сообщил, что российским военным осталось взять под контроль 149 строений в Красном Лимане из более чем 11 тысяч, насчитывающихся в этом населённом пункте. Такую информацию глава государства озвучил в ходе беседы с корреспондентом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Путин уточнил, что речь идёт о достаточно крупном городе. Основная масса жилых и нежилых объектов — свыше 10 800 домов — уже находится под контролем российских подразделений. Неосвобождёнными остаются всего 149 зданий. Президент не стал называть ориентировочные сроки полного завершения зачистки населённого пункта.

«Город Красный Лиман, это краснолиманское направление, — довольно большой населенный пункт. <…> Здесь осталось освободить 149 домов из 11 000», — сказал президент.

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Ранее Владимир Путин заявил, что Москва не допустит приостановки наступления российских войск по требованию Киева. Противник, по словам президента, использует удары по гражданской инфраструктуре для информационного давления — пытается посеять панику и добиться перемирия на выгодных для себя условиях.

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Антон Голыбин
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