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Опубликовано 28 июня, 19:33

Путин: ВС РФ активно наступают на Сумском направлении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Президент России Владимир Путин сообщил, что российские подразделения активно продвигаются на сумском участке фронта. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе беседы с корреспондентом ИС «Вести» Павлом Зарубиным. Он подчеркнул, что войска действуют стремительно и без промедления.

По словам Путина, на данном направлении военнослужащие выполняют поставленные задачи в высоком темпе. Верховный главнокомандующий отметил решительность действий подразделений и отсутствие задержек в продвижении. Ранее президент уже упоминал о необходимости создания буферной зоны вдоль границы. Цель таких мер — обеспечить безопасность приграничных районов от обстрелов.

«Войска на этом направлении действуют активно, решительно, идут быстрыми темпами», — поделился верховный главнокомандующий.

Путин: Россия не даст Украине остановить продвижение ВС РФ
Путин: Россия не даст Украине остановить продвижение ВС РФ

Также Владимир Путин сообщил, что до областного центра Сум российским войскам осталось порядка 10,5 километра. Глава государства уточнил, что город насчитывает более 30 тысяч зданий, и отметил стремительный темп продвижения Армии России на данном участке. Он также подчеркнул, что военнослужащие действуют решительно, а продвижение идёт высокими темпами. Создание зоны безопасности в приграничье остаётся одной из ключевых задач на этом направлении.

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Антон Голыбин
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