Президент России Владимир Путин сообщил, что российские подразделения активно продвигаются на сумском участке фронта. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе беседы с корреспондентом ИС «Вести» Павлом Зарубиным. Он подчеркнул, что войска действуют стремительно и без промедления.

По словам Путина, на данном направлении военнослужащие выполняют поставленные задачи в высоком темпе. Верховный главнокомандующий отметил решительность действий подразделений и отсутствие задержек в продвижении. Ранее президент уже упоминал о необходимости создания буферной зоны вдоль границы. Цель таких мер — обеспечить безопасность приграничных районов от обстрелов.

«Войска на этом направлении действуют активно, решительно, идут быстрыми темпами», — поделился верховный главнокомандующий.

Также Владимир Путин сообщил, что до областного центра Сум российским войскам осталось порядка 10,5 километра. Глава государства уточнил, что город насчитывает более 30 тысяч зданий, и отметил стремительный темп продвижения Армии России на данном участке. Он также подчеркнул, что военнослужащие действуют решительно, а продвижение идёт высокими темпами. Создание зоны безопасности в приграничье остаётся одной из ключевых задач на этом направлении.