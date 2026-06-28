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Опубликовано 28 июня, 09:43

За сутки наши бойцы освободили 26 зданий в Константиновке

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

В Донецкой Народной Республике подразделения группировки войск «Южная» продолжают наступательные действия в районе Константиновки. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения группировки войск «Южная» ведут активные наступательные действия на всех направлениях», — говорится в сообщении.

Активные боевые действия, по информации военного ведомства, сопровождаются зачисткой отдельных участков населённого пункта и поражением разрозненных групп противника в юго-западной части территории. За прошедшие сутки, как утверждается, под контроль было взято 26 зданий.

Сообщается также о потерях личного состава — до 100 военнослужащих ВСУ. Отдельно в Минобороны указали на уничтожение техники, включая бронеавтомобиль MaxxPro американского производства, 20 пикапов, два квадроцикла, 31 наземный робототехнический комплекс и 21 пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

ВСУ сбрасывали противотанковые мины в подвал с людьми в Константиновке
ВСУ сбрасывали противотанковые мины в подвал с людьми в Константиновке

Ранее сообщалось, что блокирование украинских формирований в районе Константиновки продолжается уже около месяца. Организованных попыток прорыва со стороны противника в последнее время не фиксируется. Украинские подразделения фактически отказались от регулярной переброски подкреплений.

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Милена Скрипальщикова
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