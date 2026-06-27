Константиновка в осаде: Украинские боевики отрезаны от подкреплений уже месяц

Блокада украинских формирований в Константиновке продолжается уже около месяца, и, как сообщил РИА «Новости» командир 1-го Краснодарского гаубичного артиллерийского дивизиона «Южной» группировки, известный как Порог, организованные попытки прорыва отсутствуют.

Офицер подчеркнул, что на данном этапе противник практически отказался от попыток отправить подкрепления. Порог добавил, что режим изоляции является постоянным, эффективно препятствуя как ротации личного состава, так и выходу из окружения. Все попытки эвакуации немедленно пресекаются прицельным огнём.

«Режим изоляции длится уже где-то около месяца. Он практически постоянный там. Мы не даем противнику в Константиновке производить ротацию. И не даем ему выйти», — сообщил Порог.

Он также подчеркнул, что даже когда погода портится и разведчикам становится труднее работать, любые попытки мелких групп врага выбраться из Константиновки всё равно заканчиваются для них смертью.

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