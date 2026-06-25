В Константиновке заблокированы подразделения украинского нацбата «Азов»* и иностранные наёмники. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель командира штурмового отряда 10-го гвардейского танкового полка с позывным Опер.

Офицер рассказал, что освобождение города ведётся малыми штурмовыми группами. Расчёты ударных дронов и артиллерии не оставляют противнику возможностей наладить снабжение или провести ротацию личного состава.

«Да, присутствуют там азовцы*, попадались. Поляки вроде не встречались, но наёмники точно есть, всегда они присутствуют», — подчеркнул военный.

По его словам, крупный густонаселённый город представляет собой сложную систему укреплений. Панельные дома, подвалы, промзоны и бомбоубежища советских времён дают противнику возможность держать оборону. Однако российские бойцы методично вскрывают все эти укрытия.

При обнаружении огневых точек ВСУ по ним сначала наносятся удары артиллерией, в том числе высокоточными снарядами «Краснополь», а затем работают различные ударные беспилотники. Опер выразил уверенность, что оставшиеся боевики скоро начнут сдаваться в плен.

«Шансов выйти оттуда живыми у них практически нет», — резюмировал офицер. Он подчеркнул, что освобождение Константиновки откроет плацдарм для дальнейших наступательных действий.

Минобороны РФ ежедневно публикует сводки о планомерном продвижении российских подразделений в Константиновке. За минувшие сутки в городе освобождено 127 зданий, активные действия ведутся на всех направлениях, в юго-западной части идёт зачистка разрозненных групп противника. Потери украинской стороны за 24 часа составили до 90 военнослужащих, также уничтожены артиллерийское орудие, 18 автомобилей и 20 наземных робототехнических комплексов.

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