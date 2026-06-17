Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) продолжает перебрасывать подразделения 3-го армейского корпуса «Азов»* в Сумскую область на фоне потерь на этом участке фронта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Украинская сторона направляет в регион отдельные подразделения формирования. Источник связал такие действия с обстановкой на Сумском направлении.

«На фоне колоссальных потерь на данном участке фронта командование ВСУ продолжает переброску в Сумскую область отдельных подразделений 3 АК «Азов»*», — рассказал собеседник агентства.

Он также заявил о проблемах с материально-техническим обеспечением прибывающих подразделений. По данным источника, украинские волонтёры пытаются снабжать их продовольствием. Собеседник агентства утверждает, что такая ситуация возникла из-за позиции украинского командования на этом участке фронта. По его словам, оно не хочет обеспечивать одно из наиболее медийных украинских формирований.

Ранее сообщалось, что ВСУ направляют военнослужащих 204-й бригады тактической авиации на Сумское направление. По данным российских силовых структур, украинское командование использует их для усиления штурмовых и механизированных подразделений. 204-я бригада тактической авиации, по приводимой справке, сформирована на базе подразделения, ранее дислоцированного на аэродроме Бельбек в Крыму. После 2014 года оно было передислоцировано на Украину.

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