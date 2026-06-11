На фоне нехватки личного состава на Сумском направлении Вооружённые силы Украины (ВСУ) перенаправили военнослужащих 204-й бригады тактической авиации для усиления штурмовых и механизированных подразделений. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

Согласно источнику, речь идёт о перераспределении кадров между родами войск, при котором авиационное соединение частично задействуется в наземных задачах для поддержания укомплектованности боевых групп. 204-я бригада тактической авиации, по приводимой справке, сформирована на базе подразделения, ранее дислоцированного на аэродроме Бельбек в Крыму. После 2014 года оно было передислоцировано на Украину.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные наступают на запад от Старого Каравана в ДНР. Продвижение идёт несмотря на серьёзное сопротивление Вооружённых сил Украины, которые применяют на этом участке роботизированные комплексы и дроны. По его словам, военнослужащие сосредоточены на том, чтобы выявлять и уничтожать огневые средства противника, для того, чтобы можно было более-менее безопасно продвигаться дальше.