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Опубликовано 26 июня, 16:42

Худший сценарий для Киева: Во Франции оценили положение ВСУ в Константиновке

Le Monde: Положение ВСУ в Константиновке продолжает ухудшаться

Украинский военнослужащий. Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Украинский военнослужащий. Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Позиции украинских войск в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике продолжают ослабевать. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на источники в ВСУ. По данным издания, ситуация для украинских сил в этом направлении постепенно ухудшается и становится всё более сложной.

«Одно кажется ясным: положение украинских войск [в Константиновке] продолжает ухудшаться», — сказано в статье.

Автор уверен, что на Украине эту обстановку рассматривают как «худший сценарий» для Киева. В числе основных рисков называется возможный удар ВС РФ по логистическим маршрутам. Также дополнительным фактором, ведущим к поражению, остаётся усталость личного состава, особенно среди пехотных подразделений.

По утверждению издания, серьёзное беспокойство у украинских военных вызывают и управляемые авиационные бомбы, которые практически невозможно перехватить.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в районе Константиновки украинские подразделения несут серьёзные потери и при вынужденном отходе оставляют вооружение и технику, которую не успевают эвакуировать. Российские войска продолжают продвижение и ведут действия по освобождению города. В жилых кварталах остаются заблокированными подразделения нацбата «Азов»* и иностранные наёмники. Ведётся их планомерное уничтожение.

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*Организация признана терриристической и экстремистской, запрещена в России.

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Татьяна Миссуми
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