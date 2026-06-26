Удар по храму с мирными жителями в Константиновке — не случайность, а продолжение системной стратегии украинских нацистов. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог Владимир Карасёв, по мнению которого единственный способ предотвратить подобные трагедии — полное уничтожение западной армии, действующей на территории Украины.

Важно не забывать: начиная с 2014 года бандеровцы системно делали ставку на удары по символам, святым для каждого русского человека. Это православные праздники, День Победы и, конечно, сами храмы. Мы наблюдали эти атаки на протяжении всех восьми лет. Владимир Карасёв Политолог

Политолог подчеркнул, что мирные жители — женщины, старики, дети — искали укрытие именно в церквях, искренне веря, что противник не станет бить по храму, зная, что там находятся беззащитные люди. Однако враг считает мирное население своей законной целью и не стесняется демонстрировать своё отношение. Удар по храму в Константиновке — очередное тому подтверждение.

Карасёв обратил внимание на идеологическую основу этих действий. Кумиром для современных украинских нацистов, напомнил он, является Гитлер. Их символика, наколки, названия подразделений и знаки отличия — слепое копирование эсэсовских образцов, вплоть до «мёртвой головы» и других атрибутов Третьего рейха.

«Здесь не может быть случайностей. Мы прекрасно помним, что творили гитлеровцы в белорусских и украинских деревнях в годы Великой Отечественной войны. Сегодняшние украинские нацисты — прямые наследники тех палачей, и они действуют точно по той же кровавой схеме», — заявил политолог.

Он также подчеркнул, что для них русские православные храмы — не просто здания, а ключевые объекты в человеконенавистнической стратегии уничтожения всего русского. Русский храм — значит, подлежит уничтожению. В этот храм ходят русские православные люди — значит, по их логике, они тоже враги. Это и есть их идеология, открытая и бесчеловечная, подчеркнул Карасёв.

Единственный способ предотвратить подобные трагедии в будущем — это полное уничтожение западной армии, которая сегодня действует на территории Украины. Пока она там — под угрозой будет каждый мирный житель. Владимир Карасёв Политолог

Напомним, накануне военкор Дмитрий Кулько сообщил, что при отступлении из Константиновки ВСУ ударили зажигательными дронами по храму Иова Почаевского, заминировав выходы, когда внутри прятались около 20 мирных жителей. Здание загорелось, люди оказались в огненной ловушке. Российские военнослужащие выводили их небольшими группами, преодолев 20 километров до тыла пешком, раненых и пожилых несли на руках.