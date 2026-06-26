Украинские военные при отступлении из районов Константиновки нанесли удар по храму Иова Почаевского. Они использовали зажигательные беспилотники и заминировали выходы из здания, когда внутри укрывались мирные жители. Об этом сообщил военный корреспондент Дмитрий Кулько.

В подвалах церкви прятались около 20 человек. Во время наступления российских войск ВСУ целенаправленно атаковали объект дронами-камикадзе. Здание загорелось, и люди оказались в ловушке. Самостоятельно выбраться было невозможно.

Российские военнослужащие небольшими группами выводили пострадавших из огня. Им пришлось преодолеть 20 километров до тыла пешком. Раненых и пожилых людей бойцы несли на руках.

Ранее в Константиновке заблокировали подразделения нацбата «Азов»* и иностранных наёмников. По данным командования штурмового отряда 10-го гвардейского танкового полка, освобождение города ведут малые группы. Расчёты ударных дронов и артиллерии лишают противника шансов наладить снабжение или провести ротацию.

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