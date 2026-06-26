Украинские военнослужащие ВСУ пытаются в панике покинуть Константиновку, но безуспешно. Солдаты выходят из города малыми группами или поодиночке, однако сбежать у них не получается. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Противник в панике пытается бежать из Константиновки. Выходят в основном малыми группами, реже — по одному человеку», — приводит слова источника ТАСС.

Собеседник подчеркнул, что такие попытки всегда заканчиваются гибелью украинских бойцов. Заблокированным внутри города военным не дают возможность покинуть территорию. Российские военные контролируют обстановку.

При отступлении из районов Константиновки украинские военные нанесли удар по храму Иова Почаевского с людьми. Они использовали зажигательные беспилотники и заминировали выходы из здания, когда внутри укрывались мирные жители.