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26 июня, 03:38

ВСУ безуспешно пытаются бежать из Константиновки малыми группами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Украинские военнослужащие ВСУ пытаются в панике покинуть Константиновку, но безуспешно. Солдаты выходят из города малыми группами или поодиночке, однако сбежать у них не получается. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Противник в панике пытается бежать из Константиновки. Выходят в основном малыми группами, реже — по одному человеку»,приводит слова источника ТАСС.

Собеседник подчеркнул, что такие попытки всегда заканчиваются гибелью украинских бойцов. Заблокированным внутри города военным не дают возможность покинуть территорию. Российские военные контролируют обстановку.

Новости СВО 26 июня: Штурм Константиновки и Красного Лимана, разгром 63-й бригады ВСУ под Щуровом, ультиматум Зеленского Минску
Новости СВО 26 июня: Штурм Константиновки и Красного Лимана, разгром 63-й бригады ВСУ под Щуровом, ультиматум Зеленского Минску

При отступлении из районов Константиновки украинские военные нанесли удар по храму Иова Почаевского с людьми. Они использовали зажигательные беспилотники и заминировали выходы из здания, когда внутри укрывались мирные жители.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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