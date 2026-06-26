Украинские подразделения на Константиновском направлении несут серьёзные потери и при отходе оставляют вооружение и имущество. Об этом заявили в Минобороны России.

«На константиновском направлении противник несёт серьёзные потери и вынужденно отступает, оставляя за собой имущество и технику, которые он не способен быстро увезти с собой», — говорится в сообщении.

Российские войска продолжают продвижение и ведут действия по освобождению города. Для военнослужащих ВСУ, находящихся в зоне боёв, сохраняется возможность сложить оружие и сдаться в плен.

Ранее сообщалось, что украинские военные предпринимают попытки покинуть Константиновку на фоне сложной обстановки в городе. Бойцы ВСУ выходят небольшими группами или поодиночке, рассчитывая вырваться из зоны боевых действий. Такие попытки не приносят результата, поскольку обстановка вокруг населённого пункта находится под контролем российских подразделений.