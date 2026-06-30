В Харьковской области ликвидирован грузинский наёмник Давид Кукчишвили, который ранее был заочно приговорён в Донецкой Народной Республике (ДНР) к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в силовых структурах РФ.

По его данным, 49-летний командир формирования «Грузинские партизаны», впоследствии перешедший в «Грузинский национальный легион»*, был уничтожен на Харьковском направлении. Отмечается, что Кукчишвили участвовал в боевых действиях на стороне Киева с 2014 года.

«25 июня на Запорожском направлении ликвидирован майор Коломиец Сергей Витальевич, занимавший должность заместителя командира артиллерийского дивизиона 65-й ОМБр ВСУ, а несколькими днями ранее — грузинский наёмник Давид Кукчишвили», — заявил собеседник агентства.

Ранее группа испаноязычных наёмников, привлечённая ВСУ для удержания позиций в Харьковской области, частично отказалась выполнять поставленные задачи и покинула подразделение. На участке фронта в районе Петро-Ивановки украинское командование задействовало иностранных бойцов, владеющих испанским языком. Эти формирования были переброшены на Великобурлукское направление для удержания населённого пункта.

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